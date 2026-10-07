EPC Rozvadov, Sciacca chiude nono al Super Main Event. Vince Nik
Si chiude al nono posto l'avventura di Antonio Sciacca nel Super Main Event dell'European Poker Championship di Rozvadov. Unico italiano al tavolo finale, il siciliano partiva con lo stack più corto, circa 16 big blind, ma ha subito provato a risalire con due raddoppi.
L’uscita di Sciacca, il trionfo di Nik
Il colpo decisivo è arrivato con i bui a 600.000/1.200.000: Sciacca è andato all-in con una coppia di dieci, il bulgaro "Lyubomir" lo ha chiamato con una coppia di re e il board non ha cambiato le cose. Per l'azzurro un premio di 59.000 euro. Il titolo è andato al rumeno "Nik", che dopo un accordo a quattro ha battuto in heads-up il francese Christophe Vincent incassando 543.800 euro.
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