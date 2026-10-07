EPC Rozvadov, Sciacca chiude nono al Super Main Event. Vince Nik

L’uscita di Sciacca, il trionfo di Nik

Il colpo decisivo è arrivato con i bui a 600.000/1.200.000: Sciacca è andato all-in con una coppia di dieci, il bulgaro "Lyubomir" lo ha chiamato con una coppia di re e il board non ha cambiato le cose. Per l'azzurro un premio di 59.000 euro. Il titolo è andato al rumeno "Nik", che dopo un accordo a quattro ha battuto in heads-up il francese Christophe Vincent incassando 543.800 euro.