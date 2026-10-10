Sunday Million Live, garantito battuto: 5.213 entries. Dove seguirlo in diretta streaming

Successo per la prima edizione ibrida del Sunday Million, che con 5.213 entries complessive tra flight online e live ha superato il garantito e generato un montepremi di 1.119.853€. L’ultimo flight, il Day 1F, ha portato ai tavoli del Casinò di Campione 1.319 giocatori, divisi tra la PokerStars Live Room e il Salone delle feste.