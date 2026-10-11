Sunday Million Live, 70 giocatori al Day 3: seguilo in diretta streaming
Il primo Sunday Million Live entra nella fase decisiva con Paolo Compagno in testa al chipcount. Al termine del Day 2 disputato alla PokerStars Live Room di Campione d’Italia, sono rimasti in corsa appena 70 giocatori sui 650 qualificati alla giornata, pronti a contendersi il titolo nella giornata conclusiva. Segui la diretta streaming sul nostro sito.
Montepremi ed emozioni
Il montepremi complessivo ha raggiunto 1.119.853 euro. La vittoria vale 150.000 euro, mentre tutti i 70 giocatori ancora in gara hanno già assicurato un premio di almeno 2.000 euro. Il Day 3 promette dunque spettacolo e grandi emozioni, con Compagno chiamato a difendere la leadership nella corsa al titolo.
Il programma della diretta streaming
Domenica 11 ottobre – Sunday Million Live, inizio stimato ore 14:00
Lunedì 12 ottobre – Sunday Million Live, inizio stimato ore 14:00
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS