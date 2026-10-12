Sunday Million Live, D’Errico guida il tavolo finale. Segui la diretta streaming
Alla PokerStars Live Room di Campione d’Italia si assegna il titolo della prima edizione dal vivo del Sunday Million. A guidare il tavolo finale è Riccardo D’Errico, protagonista assoluto del Day 3: il veterano ha accumulato 75,6 milioni di chip, pari a 95 big blind e più del doppio del secondo in classifica. Per passare da 70 a 9 giocatori sono servite circa 11 ore di gioco. Segui il tavolo finale in diretta streaming sul nostro sito.
Il tavolo finale
Riccardo D’Errico – 75.600.000
Jingchun Yu – 35.500.000
Andrea Celestino – 25.500.000
Paolo Compagno – 24.900.000
Ettore Santoprete – 23.700.000
Aris Marcellino – 20.600.000
Antonio Mangialardo – 19.800.000
Federico Federici – 17.100.000
Ivan Argentino – 5.300.000
I premi e la diretta streaming
Al vincitore vanno 150.000 euro, al secondo 93.000 e al terzo 61.000. Il nono classificato incasserà 14.153 euro. Il tavolo finale sarà trasmesso in diretta streaming: seguilo live sul nostro sito.
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