© Redazione

Notte degli Assi 2026, a Venezia trionfa Lorenzo Sabato

L'azzurro domina il torneo di Ca’ Vendramin Calergi dal primo all’ultimo giorno e vince dopo l’accordo in heads-up con Emanuele Biscaro
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 20.10.2026, 12:05

È Lorenzo Sabato il vincitore della Notte degli Assi 2026. Dopo nove giorni di gioco al Casinò di Venezia, il giocatore italiano, ha conquistato il titolo al termine di un torneo condotto praticamente sempre in testa. Sabato si era preso la vetta del chip count già intorno ai 30 giocatori rimasti, grazie a un grosso coin flip vinto contro Kate Badurek, e all’inizio del Final Day ha allungato ancora vincendo un piatto enorme contro Marino Focarelli.

Dominio Sabato

Al tavolo finale è stato lui a firmare diverse eliminazioni. In heads-up Sabato partiva con un vantaggio di circa 2,3 a 1 su Emanuele Biscaro. I due hanno trovato un accordo, lasciando in palio 5.000 euro e il trofeo, prima del trionfo finale di Sabato.

La classifica finale

Lorenzo Sabato – 114.500 euro

Emanuele Biscaro – 98.500 euro

Enrico Esposito – 56.600 euro

Matteo Lazzaretto – 36.000 euro

Nicola Brughitta – 25.100 euro

Sabrina Corrias – 18.100 euro

Mariusz Czech – 13.200 euro

Emilio Izvira – 9.900 euro

Tutte le news
Poker Sportivo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS