PokerStars Open di Campione: a gennaio 2027 torna il grande poker sportivo live

Milano, 22 ottobre 2026 – PokerStars , annuncia il ritorno del PokerStars Open di Campione , in programma dall’8 al 17 gennaio 2027, presso la PokerStars Live Room del Casinò di Campione d’Italia. Il festival aprirà la nuova stagione degli eventi live PokerStars, riportando in Italia uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dalla community del poker sportivo. Dopo il successo del recente Sunday Million Live , che ha riportato dal vivo uno dei format più importanti del poker online, Campione si prepara ad accogliere nuovamente giocatori e appassionati di poker sportivo provenienti dall’Italia e dall’estero. Il festival avrà come evento principale il Main Event PokerStars Open, con buy-in di €1.250. Il programma completo e ulteriori dettagli sulle altre competizioni in calendario saranno annunciati prossimamente.

Le parole di Germano Martucci

Germano Martucci, PokerStars Italy Customer Acquisition Director, ha commentato: “Siamo entusiasti di riportare il PokerStars Open a Campione e di inaugurare la stagione live 2027 con uno dei festival più attesi dai giocatori di poker sportivo. I risultati ottenuti dalle precedenti edizioni e il successo del recente Sunday Million Live confermano l’attrattività di Campione per il poker sportivo live. Siamo pronti ad accogliere ancora una volta giocatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, offrendo loro un’esperienza di poker dal vivo di altissimo livello in una location che si è affermata come punto di riferimento nel panorama europeo”.

Percorso di crescita

Il ritorno del PokerStars Open Campione si inserisce in un percorso di crescita che ha visto la tappa affermarsi rapidamente tra gli appuntamenti di riferimento per il poker sportivo live in Italia. Nell’edizione 2026, il Main Event ha registrato 1.582 iscrizioni, generando un montepremi complessivo di €1.518.720. Le qualificazioni per il PokerStars Open Campione prenderanno il via nelle prossime settimane, offrendo ai giocatori diverse possibilità per assicurarsi un posto al festival. Ulteriori appuntamenti del calendario PokerStars LIVE 2027 saranno annunciati prossimamente.