WSOP Circuit, esordio a Madrid: Campanile vince il Mystery Bounty
Per la prima volta il WSOP Circuit fa tappa in Spagna, e l’Italia ha già ottenuto un titolo. Al Casino Gran Via di Madrid, che ospita il festival fino al 2 novembre, Enrico Campanile ha vinto il Mystery Bounty da 550 euro di buy-in, un torneo con 622 iscritti. Nel final day ha superato 93 avversari e nell’heads-up decisivo ha battuto l’ungherese Daniel Heredi. Si è così aggiudicato l’anello e 25.700 euro.
Parte il Main Event
Il programma prevede 11 eventi con l’anello in palio, e ne sono già stati completati quattro. Il Mini Main Event, che ha avuto 1.279 iscritti, è stato vinto dallo spagnolo Salvador Sala Garcia. Ora tutta l’attenzione è sul Main Event, in partenza con il primo dei quattro Day 1.
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