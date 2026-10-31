PokerStars: a Campione d’Italia tornano le ISOP Christmas Edition dal 9 al 14 dicembre
Milano, 30 ottobre 2026 - Le Italian Series Of Poker (ISOP) tornano a Campione d’Italia dal 9 al 14 dicembre. L'evento, organizzato da PokerStars, rappresenta il secondo appuntamento ufficiale della stagione ISOP 2026-2027. Per l'occasione, all'interno della PokerStars Live Room del Casinò, sono state predisposte una serie di attività collaterali e gadget a tema natalizio per tutti i partecipanti. Fondate nel 2009, le ISOP sono cresciute negli anni fino a diventare il circuito di tornei di poker live di riferimento in Italia per tutti gli appassionati di poker sportivo.
Il programma dei tornei e come qualificarsi
Il calendario della manifestazione propone appuntamenti con diverse specialità e formule di iscrizione, tra cui:
ISOP Main Event: dal 10 al 14 dicembre, buy-in €500.
All Star Championship: 10 dicembre, buy-in €700.
Omaha Main Championship: 11 dicembre, buy-in €300.
SVITEN Championship: 10 dicembre, buy-in €200.
Le opportunità di accesso alla manifestazione partiranno, con l’avvio dei satelliti dedicati, e la possibilità di qualificarsi anche attraverso il classico percorso Power Path. A completare le possibilità di partecipazione saranno i satelliti presenti durante i primi giorni del festival e la classifica mensile della PokerStars Live Room di Campione d’Italia, che consentiranno ai giocatori di accedere al Main Event attraverso ulteriori percorsi.
Le iniziative in programma firmate PokerStars
In concomitanza con lo svolgimento dell’ISOP Main Event, l'organizzazione PokerStars ha previsto momenti di intrattenimento legati al periodo delle festività all'interno delle sale del Casinò. Inoltre, la sinergia tra gli eventi fisici di Campione d'Italia prevede che il vincitore del Main Event delle Black Friday Series riceva un pass di accesso diretto per prendere parte alle ISOP Christmas Edition di dicembre.
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