PokerStars: a Campione d’Italia tornano le ISOP Christmas Edition dal 9 al 14 dicembre

Milano, 30 ottobre 2026 - Le Italian Series Of Poker (ISOP) tornano a Campione d’Italia dal 9 al 14 dicembre. L'evento, organizzato da PokerStars, rappresenta il secondo appuntamento ufficiale della stagione ISOP 2026-2027. Per l'occasione, all'interno della PokerStars Live Room del Casinò, sono state predisposte una serie di attività collaterali e gadget a tema natalizio per tutti i partecipanti. Fondate nel 2009, le ISOP sono cresciute negli anni fino a diventare il circuito di tornei di poker live di riferimento in Italia per tutti gli appassionati di poker sportivo.