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WSOP Circuit Madrid, a Jay Hoebe il Main Event. Poca gloria per l’Italia

L’olandese supera in heads-up l’argentino Nacho Barbero dopo un tavolo finale di quasi nove ore. Terzo Tom-Aksel Bedell, azzurri lontani
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1 min

Pubblicato il 03.11.2026, 17:50

È l’olandese Jay Hoebe il vincitore del Main Event da 1.500 euro del WSOP Circuit di Madrid, prima tappa spagnola del circuito, che ha raccolto 918 iscrizioni al Casino Gran Via. Hoebe aveva iniziato il tavolo finale da chipleader con 102 big blind e, dopo una giornata lunga quasi nove ore, ha conquistato l’anello battendo il pro argentino Nacho Barbero.

Male gli italiani

Poca gloria per l’Italia nel Main Event: solo tre azzurri sono andati a premio. Il migliore è stato Luca Bernardis, 37°, seguito da Michael Uguccioni (55°) e Niccolò Molinelli (59°). Il bilancio italiano a Madrid resta comunque positivo grazie all’anello conquistato da Enrico Campanile nel Mystery Bounty.

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