Battle of Malta, Tereza Vernerova nella storia: prima donna a vincere il Main Event

Per la prima volta nella storia del Battle of Malta , il Main Event è stato vinto da una donna. Ci è riuscita la ceca Tereza Vernerova , che si è imposta nell’edizione d’autunno del torneo, giocata al Casino Malta con 5.368 iscritti e un montepremi superiore ai 2,4 milioni di euro.

La vittoria di Vernerova

Vernerova si era presentata al tavolo finale da chipleader, ma durante la giornata il suo stack si era ridotto parecchio. La giocatrice è poi risalita. Rimasti in tre, i finalisti hanno siglato un accordo su base ICM. Tadmor è arrivato all’heads-up in vantaggio, ma la svolta è arrivata subito: con un flop quattro-quattro-otto, Vernerova aveva il tris di quattro con nove-quattro in mano contro re-otto dell’avversario, e il re al turn non è bastato all’israeliano. Nell’ultima mano, su un flop dieci-dieci-sette, la ceca ha chiuso con il tris di dieci contro jack-sette di Tadmor. Lulei Hu ha chiuso quarto mentre Rosario Saddemi è uscito sesto.