EPT 2027, annunciato il calendario: cinque tappe da Parigi a Praga

PokerStars ha svelato il calendario dell'European Poker Tour 2027. Saranno cinque gli appuntamenti che caratterizzeranno la nuova stagione del circuito, con alcune delle destinazioni più prestigiose e amate dai giocatori di poker di tutto il mondo. Si partirà dalla Francia, con l'EPT Parigi, in programma dal 9 al 20 febbraio 2027. Il secondo appuntamento sarà quello di Monte-Carlo, dal 21 aprile al 2 maggio, una delle tappe più iconiche dell'intero circuito.