WSOPC Super Circuit Rozvadov, gioia Italia: Branciforte vince il Main Event

Grande festa per l’Italia del poker al King’s Resort di Rozvadov, in Repubblica Ceca. Vito Branciforte ha vinto il Main Event del WSOPC Super Circuit, torneo da 3.000 euro di buy-in che ha raccolto 330 iscrizioni, e si è portato a casa l’anello e un premio di 370.000 euro. Branciforte si era presentato al tavolo finale da chipleader, con oltre un milione di chip di vantaggio sul russo Ilia Krupin. Dopo aver lasciato per poco la testa della classifica, l’ha ripresa proprio eliminando Krupin: con jack-dieci di cuori ha chiuso la scala già al flop re-donna-nove, mentre il russo cercava il colore senza trovarlo. A quattro giocatori l’azzurro ha poi messo fuori l’estone Aleksandrs Zenkovs e successivamente Mohsen Borhani con una coppia d’assi contro una coppia di dieci.