Prosegue la terza stagione del Grand Slam Padel Tour (GSPT) , il circuito che riunisce sui campi di padel alcune delle più conosciute Legends del calcio italiano e internazionale e una community sempre più ampia di appassionati. Dopo il successo della prima tappa di Como, il tour farà nuovamente tappa in Italia il 2 e 3 dicembre, presso il circolo Padel&Fit di Latina, con PokerStarsNews nel ruolo di Presenting Partner . A inaugurare la stagione con una vittoria sono stati Fernando Llorente e Valerio Anastasi, che si sono aggiudicati la prima tappa. Un risultato che accompagna il ritorno del circuito a Latina, dove saranno numerosi i protagonisti del calcio che scenderanno in campo. Le Legends saranno al centro di una giornata interamente dedicata al padel, alla competizione e all’intrattenimento, con sfide e attività speciali pensate per mettere alla prova abilità tecniche e precisione, ma anche strategia, utilizzando gli strumenti di allenamento da padel professionali di Padel Training Solutions.

Interviste e momenti esclusivi

A presentare e condurre dal vivo la manifestazione sarà Alessandro Lupi, giornalista e voce di riferimento di Sky Sport per il padel. Il racconto della tappa sarà inoltre supportato dalla partecipazione della community di Quelli del Padel, che contribuirà alla realizzazione e alla diffusione di contenuti dedicati, con interviste, momenti esclusivi e interazioni con i protagonisti del circuito. Inoltre, a partire dalla tappa di Latina, lo sviluppo delle partnership aziendali potrà contare sul supporto di 2WATCH Group, entertainment company che contribuisce ad integrare i valori dei brand coinvolti tramite creatività e strategia.

Le prossime tappe

Tra le prossime tappe del circuito, già in calendario la tappa di Lugano, per il 12 e 13 gennaio 2027; a seguire Roma, Malta e Monte Carlo. La stagione terminerà con il Master Final di Napoli a giugno. Date, tappe e calendario completo saranno annunciati presto sui canali ufficiali del Grand Slam Padel Tour, cui il sito ufficiale e i profili social Facebook, Instagram, TikTok e Youtube.