Grand Slam Padel Tour: tappa a Latina con PokerStarsNews Presenting Partner
Prosegue la terza stagione del Grand Slam Padel Tour (GSPT), il circuito che riunisce sui campi di padel alcune delle più conosciute Legends del calcio italiano e internazionale e una community sempre più ampia di appassionati. Dopo il successo della prima tappa di Como, il tour farà nuovamente tappa in Italia il 2 e 3 dicembre, presso il circolo Padel&Fit di Latina, con PokerStarsNews nel ruolo di Presenting Partner. A inaugurare la stagione con una vittoria sono stati Fernando Llorente e Valerio Anastasi, che si sono aggiudicati la prima tappa. Un risultato che accompagna il ritorno del circuito a Latina, dove saranno numerosi i protagonisti del calcio che scenderanno in campo. Le Legends saranno al centro di una giornata interamente dedicata al padel, alla competizione e all’intrattenimento, con sfide e attività speciali pensate per mettere alla prova abilità tecniche e precisione, ma anche strategia, utilizzando gli strumenti di allenamento da padel professionali di Padel Training Solutions.
Interviste e momenti esclusivi
A presentare e condurre dal vivo la manifestazione sarà Alessandro Lupi, giornalista e voce di riferimento di Sky Sport per il padel. Il racconto della tappa sarà inoltre supportato dalla partecipazione della community di Quelli del Padel, che contribuirà alla realizzazione e alla diffusione di contenuti dedicati, con interviste, momenti esclusivi e interazioni con i protagonisti del circuito. Inoltre, a partire dalla tappa di Latina, lo sviluppo delle partnership aziendali potrà contare sul supporto di 2WATCH Group, entertainment company che contribuisce ad integrare i valori dei brand coinvolti tramite creatività e strategia.
Le prossime tappe
Tra le prossime tappe del circuito, già in calendario la tappa di Lugano, per il 12 e 13 gennaio 2027; a seguire Roma, Malta e Monte Carlo. La stagione terminerà con il Master Final di Napoli a giugno. Date, tappe e calendario completo saranno annunciati presto sui canali ufficiali del Grand Slam Padel Tour, cui il sito ufficiale e i profili social Facebook, Instagram, TikTok e Youtube.
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