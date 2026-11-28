Prosegue al Casinò di Sanremo il WSOP Circuit 2026, e la corsa agli anelli è soprattutto una sfida tra Italia e Francia, le due nazioni più rappresentate nella poker room ligure. Al momento sono gli azzurri a comandare, con quattro titoli conquistati. I francesi erano partiti meglio, con la vittoria di Robin Pommepuy nel Mini Main Event, mentre il torneo Seniors è andato allo svizzero Serge Didisheim, nonostante cinque italiani al tavolo finale. La risposta azzurra è arrivata con Vincenzo Pinna, primo nel Mystery Bounty da 550 euro (577 iscrizioni) per 25.000 euro, e subito dopo con Davide Macconi, che ha vinto il Superstack da 750 euro battendo in heads-up Davide Muccini e incassando 46.000 euro. Dopo il successo della britannica Peggy Crawford nel Ladies Event, Michele Manucci ha conquistato il Colossus da 300 euro (679 iscrizioni) per 30.000 euro, con un podio tutto italiano completato da Fulvio Barbisan e Andrea Marchi.