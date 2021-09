Lazio chiamata a vincere contro la Lokomotiv Mosca

La Lazio dopo la sconfitta subita sul campo del Galatasaray è obbligata a vincere in casa contro la Lokomotiv Mosca per non compromettere il passaggio del turno.

Biancocelesti in avanti alla ricerca dei tre punti

Il prossimo avversario della Lazio è la terza potenza del campionato russo. La Lokomotiv Mosca in Premier League è ancora imbattuta, (4 vittorie e 5 pareggi nelle prime 9 giornate) ma contro l’undici allenato da Maurizio Sarri potrebbe tornare a casa con zero punti. I biancocelesti all’Olimpico (11 gol fatti nelle prime 3 gare della stagione) dopo aver vinto il derby con la Roma possono continuare a far gioire i propri tifosi. Possibile l’accoppiata che lega il segno 1 all’Over 2,5.