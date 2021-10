Cerchi una nuova opportunità di lavoro?

Una operazione in grado di regalare, a chiunque ritenga di poter presentare la propria candidatura, una interessante e remunerativa opportunità per lavorare nel mondo dei giochi all’interno di una azienda in grande sviluppo.

Una delle figure ricercate in questa fase è l’Influencer Marketing, un ruolo a cui possono aspirare non solo i Leader di “Communities Digitali” ma anche, avendone competenza, i Gestori di pagine social, gli appassionati di sport, i webmaster nonchè i proprietari e/o gestori di siti.

Tra le mansioni affidate agli aspiranti candidati rientrano il Fornire, agli utenti che ne facciano richiesta, informazioni sul Contratto di Gioco, sui regolamenti e sui diritti nonché sulle meccaniche e sui rischi connessi all’offerta fornendo allo stesso tempo strumenti e materiale per il Gioco Responsabile (come tools sulle probabilità di vincita, confronto quote, ecc.).

Il tutto sfruttando un accesso alla Dashboard B2B che prevede, tra l’altro, l’utilizzo di specifici tools, materiali informativi e diversi strumenti di analisi.

La gestione di Communities digitali, pagine social (Facebook, Instagram, ecc.), canali video (YouTube, TikTok, Twitch, ecc.) o di messaggistica (Whatsapp, Telegram ecc.) può sicuramente rappresentare un titolo preferenziale. Ma non solo. Anche la capacità di fornire abitualmente una comunicazione di qualità, raggiungendo una platea di utenti che fanno riferimento a quelle informazioni e a quei contenuti utilizzando i vari strumenti di comunicazione (anche multipli) oggi a disposizione, rappresenta un biglietto da visita molto apprezzato.

Gradita ma non essenziale (sono previsti dei corsi di formazione) la conoscenza dei contenuti e delle disposizioni del Decreto Dignità sul divieto di pubblicità sul gioco d’azzardo (Articolo 9 del Decreto Legge del 12 Luglio 2019, n.87) così come la collaborazione (oppure l’aver già collaborato) con siti online di gioco con licenza italiana.

Cplay ti sta cercando… invia la tua candidatura!