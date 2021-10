Lavora nel mondo dei giochi, Cplay cerca proprio te!

Cplay è una realtà giovane ma già collaudata che da diverse settimane, con serietà e professionalità, opera nel mondo dei “Giochi”. Muovendosi in questo settore c’è ovviamente massimo rispetto delle normative e degli obblighi che lo riguardano, primo fra tutti il principio di “Gioco consapevole e responsabile”. Lo conferma il fatto che, nell’obiettivo di allargare il suo organico inserendo al suo interno specifiche figure professionali, Cplay abbia aperto una posizione lavorativa per il ruolo di: “Informatore sui contenuti Cplay e sul Gioco Responsabile”. L’opportunità è da cogliere al volo, sia perchè offre la possibilità

di entrare a far parte di un’azienda in espansione sia perchè il nuovo “Influencer Marketing” di Cplay potrà sensibilmente incrementare i suoi guadagni. Il candidato ideale sarà colui che può esibire un certo tipo di esperienze nel suo “Curriculum”. In primis essere il Leader di “Community Digitali” e non: è rivolto anche a Gestori di pagine Social, appassionati di Sport, Webmaster, oltre che proprietari o gestori di siti. Al candidato prescelto saranno affidati in primo luogo compiti informativi, agli utenti che ne facciano richiesta, sul Contratto di Gioco, sui regolamenti e i diritti, sulle meccaniche e i rischi connessi con l’offerta. Inoltre, l’Informatore dovrà fornire strumenti e materiale per il Gioco Responsabile.