Lavora con Cplay, le selezioni sono ancora aperte

Sono ancora aperte le selezioni per il ruolo di “ Informatore sui contenuti Cplay e sul Gioco Responsabile ”. Un’opportunità di lavorare, operando nel mondo dei “ Giochi ”, come partner di una struttura giovane ma già collaudata.

Possono ritenersi dei candidati autorevoli per questo tipo di lavoro coloro che gestiscono “Communities Digitali” e/o pagine Social. Ancora, gli appassionati di Sport, i Webmaster, oltre che proprietari o gestori di siti. Al candidato prescelto saranno affidati in primo luogo compiti informativi, agli utenti che ne facciano richiesta, sul Contratto di Gioco, sui regolamenti e i diritti, sulle meccaniche e i rischi connessi con l’offerta. Inoltre, l’Informatore di Cplay dovrà fornire strumenti e materiale per il Gioco Responsabile.

Entra nel team di Cplay e incrementa i ruoi ricavi!

Non essenziale, ma gradita ai fini di una selezione più accurata l’indicazione delle cifre relative all’utenza che fa riferimento ai contenuti e alle informazioni del candidato. Unito a questo aspetto, costituisce titolo preferenziale l’indicazione degli strumenti con cui si è soliti comunicare, il tipo di contenuti che vengono esposti e, qualora esista, la presenza di una Redazione. Viene valutata favorevolmente la conoscenza dei contenuti e delle disposizioni del Decreto Dignità sul divieto di pubblicità sul gioco d’azzardo (Articolo 9 del Decreto Legge del 12 Luglio 2019, n.87), stesso discorso l’aver già collaborato con siti online di gioco con licenza italiana.

Se hai questi requisiti allora non esitare…

Invia la tua candidatura a Cplay!