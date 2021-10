Una Fiorentina senza mezze misure sbarca al Penzo

Dopo un weekend di Serie A che ha regalato sfide spettacolari come Lazio-Inter e Juventus-Roma , l'ottava giornata di campionato si chiude con il posticipo del Penzo tra Venezia e Fiorentina . Lagunari fermi al successo esterno contro l'Empoli, viola chiamati allo Stop&Go dopo l'1-2 rimediato dal Napoli prima della sosta per le Nazionali .

Venezia abbonato al Multigol 2-3

La Fiorentina è così, prendere o lasciare. Quattro vittorie e 3 sconfitte, l’ultima delle quali contro il Napoli, che ha arricchito la collezione Goal+Over 2,5 dei toscani: 6 in 7 partite. Vlahovic e compagni sempre a segno finora in campionato, un solo clean sheet all’attivo (a Udine). Di contro c’è un Venezia che sa di dover lottare ogni partita. I punti stanno iniziando ad arrivare ma l’unica vittoria, quella contro l’Empoli, cerca “disperatamente” bis. Curiosità statistica, gli uomini di Paolo Zanetti finora hanno sempre regalato il Multigol 2-3. Ovvero, i loro incontri sono terminati sempre o con due o con tre reti esatte al 90’. Forse anche per questo i quotisti, concordi nell’attribuire ai viola il ruolo di favoriti, sono indecisi sull’Under/Over 2,5. Come uscirne? La combo X2+Over 1,5 è una prima soluzione, ci sta anche l’Over 1,5 ospite ipotizzando Vlahovic e compagni a segno almeno due volte.