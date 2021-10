C'è aria di Goal in Atalanta-Lazio

Indovina il risultato esatto di Atalanta-Lazio

I risultati ottenuti dalle due squadre in campo

La squadra allenata da Gasperini nelle ultime 4 gare interne ha fatto sempre registrare l’esito Goal. Dopo lo 0-0 con il Bologna la “Dea” in casa ha disputato altre 4 partite nelle quali è riuscita a totalizzare però solamente 4 punti frutto di una vittoria con il Sassuolo (2-1), un pareggio con l’Udinese (1-1) e due sconfitte con Fiorentina (1-2) e Milan (2-3).

La Lazio di Sarri in trasferta non sta riuscendo a replicare gli ottimi risultati ottenuti all’Olimpico. Il club biancoceleste lontano dai lidi amici è reduce da due clamorose sconfitte con Bologna (3-0) e Verona (4-1) mentre nelle prime tre gare esterne del campionato ha conquistato solo 4 punti. In avanti sarà tutta da seguire la sfida a distanza tra Zapata e Immobile. A Bergamo le occasioni da rete non dovrebbero mancare e come già successo negli ultimi cinque testa a testa tra le due squadre (Coppa Italia compresa) può uscire ancora una volta il Goal al triplice fischio dell’arbitro.