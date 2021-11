Europa League, la Lazio vola a Marsiglia

Indovina il risultato esatto di Marsiglia-Lazio

La partita si preannuncia molto equilibrata

Entrambe le compagini non hanno iniziato nel migliore dei modi questa competizione. La Lazio dopo aver perso all’esordio contro il Galatasaray (1-0 in Turchia) e prima di pareggiare in casa con il Marsiglia (0-0) è riuscita ad ottenere i tre punti contro la Lokomotiv Mosca (2-0 all’Olimpico). Tre pareggi su tre invece per l’Olympique: 1-1 in Russia e un doppio 0-0 contro il Galatasaray e appunto la Lazio. Cosa dobbiamo attenderci dal match in programma al Vélodrome? La partita si preannuncia equilibrata, per le quote parte favorito il Marsiglia (in Ligue 1 Payet e soci hanno perso un solo incontro su 6) ma l’undici di Sarri ha senza dubbio le carte in regola per mettere a segno 1 o 2 gol.