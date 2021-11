Inter-Spezia, nel primo tempo in rete dieci volte a… cinque!

Dopo aver giocato (e vinto) in trasferta a Venezia all’Inter tocca ricevere adesso lo Spezia che naviga in acque pericolose. Dopo quattordici giornate, infatti, l’undici ligure ha messo insieme soltanto undici punti frutto di tre vittorie (contro Venezia, Salernitana e Torino) e due pareggi (prima Cagliari e poi Genoa). Come si potrà notare, se si fa eccezione per i granata che hanno un po’ migliorato la loro classifica) si tratta di punti conquistati contro chi sta più giù in graduatoria o chi è appena più su e un risultato più prestigioso manca ancora all’appello. I nerazzurri sono invece a ridosso delle prime, hanno perso soltanto una volta a Roma contro la Lazio, sono ancora imbattuti in casa dove hanno pareggiato in due sole occasioni (2-2 contro l’Atalanta e 1-1 con la Juventus).