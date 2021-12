Venezia-Verona, piace l'accoppiata X2 più Goal

Il Venezia dopo aver perso per 4-0 sul campo dell' Atalanta è chiamato a giocare un'altra partita molto impegnativa. Al " Penzo " arriva il Verona di Igor Tudor , squadra che in questa prima parte di stagione ha già battuto club del calibro di Roma (3-2), Lazio (4-1) e Juventus (2-1).

Non solo Serie A, fai ora i tuoi pronostici!

Bene in casa ma in trasferta...

Simeone e compagni in trasferta non stanno riuscendo a replicare gli ottimi risultati ottenuti in casa. L'Hellas lontano dai lidi amici ha fatto registrare solamente 4 pareggi (con Salernitana, Genoa, Udinese e Napoli) e 3 sconfitte (contro Bologna, Milan e Sampdoria). Il Venezia al “Penzo” ha sempre trovato la via del gol tranne che nell’ultima sfida disputata contro l’Inter. In controtendenza si può provare l’accoppiata X2 più Goal al triplice fischio dell'arbitro.