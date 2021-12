Marsiglia-Lokomotiv, OM senza vittorie e russi ko senza segnare

Mentre Lazio e Galatasaray si contendono i primi due posti del girone a Marsiglia OM e Lokomotiv Mosca possono giocare soltanto per il terzo posto che permette di consolarsi con l’accesso alla fase ad eliminazione diretta della Conference League. I francesi sono due punti più su dei russi che, evidentemente, per raggiungere l’obiettivo devono soltanto vincere. Un risultato che, impensabile forse alla vigilia, non è ancora mai riuscito a Payet e compagni che nelle cinque gare fin qui disputate hanno fatto registrare quattro pareggi ed una sconfitta. Anche la Lokomotiv non ha mai vinto (in tutto due pareggi e tre sconfitte) ma nei tre ko rimediati non è mai neanche riuscita a realizzare almeno una rete.