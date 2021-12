Udinese-Milan, la “Somma Gol” preferita è la “2”

All’ Udinese una sola vittoria nelle ultime tredici partite è costata la panchina a Gotti mentre il successo sulla Salernitana , insieme alla vittoria dell’ Atalanta sul Napoli , ha permesso al Milan di arrivare alla diciassettesima giornata da primo in classifica. Il match in programma al Friuli mette dunque di fronte due formazioni che hanno una “prima volta” da considerare che rende la posta in palio ancora più alta del solito.

Non solo Serie A! Fai ora i tuoi pronostici

Tante differenze ma un elemento… uguale

Tra Udinese e Milan in classifica ci sono ben ventidue punti e se i friulani devono guardarsi dal precipitare nelle zone più pericolose della classifica, i rossoneri devono fare attenzione a non perdere il primato appena conquistato. Le differenze dunque tra le due formazioni non mancano ma esiste anche un fattore comune che prescinde dalla graduatoria. I bianconeri fanno registrare come “preferita” la “Somma Gol Finale 2” (è quella che hanno fatto vedere più volte) e lo stesso vale per la compagine guidata da Pioli che pure gradisce la “Somma Gol Finale 2” visto che l’ha archiviata, a pari merito con quella “maggiore di 4”, in ben cinque delle sedici partite giocate.