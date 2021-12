Galatasaray, dopo lo 0-0 con la Lazio ecco il Sivasspor

Dall'Europa League al campionato. Il Galatasaray, dopo lo 0-0 con la Lazio che è valso ai turchi il primo posto nel girone davanti ai biancocelesti, si rituffa in Super Lig per affrontare in trasferta il Sivasspor.

Galatasaray poco ispirato in trasferta

La squadra di Terim non sta brillando in patria dove è lontano dalle zone che contano della classifica e non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite di campionato. Il suo prossimo avversario ha quattro punti in meno (23 contro 19) e stesso numero di gol segnati, 21. Una compagine ostica che fa registrare un altro numero di pareggi (7) e un solo ko interno. Insomma, cliente da prendere con le molle per Muslera e compagni.

Il Galatasaray nelle ultime cinque trasferte disputate, tra campionato ed Europa League, ha vinto solo una volta e segnato appena tre reti. Insomma, il club di Istanbul non sembra esattamente ispirato perciò non gli si possono affidare a occhi chiusi i galloni di favorito. Possibile comunque che Feghouli e compagni possano realizzare una o due reti (Multigol Ospite 1-2) in un match che dovrebbe vedere anche la squadra di casa a segno almeno una volta.