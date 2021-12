Lazio-Genoa, solo un “Goal primo tempo” per i liguri ma…

Doppio anticipo in serie A con la diciottesima giornata che si apre con la sfida tra Lazio e Genoa . I biancocelesti devono migliorare lo “score” più recente (una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque giornate) per riavvicinarsi alle zone più nobili della classifica mentre i rossoblù sono alla ricerca di punti preziosi nel tentativo di lasciare ad altri il penultimo posto occupato in condominio con il Cagliari .

Diciotto reti realizzate ma solo due nei 45’ iniziali

Per decifrare la sfida dell’Olimpico più che ai “numeri” della Lazio sarebbe meglio guardare a quelli del Genoa. In particolare al discorso che riguarda le reti realizzate dai rossoblù. Finora l’undici ligure ne ha messe complessivamente a segno diciotto ma di queste soltanto due nel primo tempo. Un dato che impatta notevolmente su alcuni esiti che hanno fin qui caratterizzato il cammino dell’undici adesso guidato da Shevchenko soprattutto in ottica “Goal primo tempo” e “Goal secondo tempo”. Basta poco per verificare che in sedici partite disputate il Genoa ha fatto registrare il “Goal primo tempo” soltanto una volta (1-2 al 45’) nella sfida interna con il Sassuolo. Diverso invece il risultato se si guarda alla ripresa: in ben nove occasioni, infatti, sia il Genoa che la squadra con cui stava giocando hanno realizzato almeno una rete ciascuno regalando quindi nove esiti “Goal secondo tempo”. Per la cronaca la Lazio vanta cinque “Goal primo tempo” e sei “Goal secondo tempo”.