C'è aria di Goal in Venezia-Lazio

Dando un rapido sguardo alla classifica non sembrerebbero esserci dubbi su chi debba conquistare i tre punti al novantesimo. La Lazio al momento ha 11 punti in più del Venezia, un divario enorme che però non trova riscontro nell'andamento "casa/fuori" delle due squadre. I biancocelesti infatti con una partita disputata in più in trasferta (9 match) hanno totalizzato lo stesso numero di punti (8) ottenuto dai veneti nelle prime 8 gare interne.