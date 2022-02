Chelsea-Lille, i Blues possono segnare due o più reti

Andata degli ottavi di Champions League, martedì sera a Stamford Bridge il Chelsea di Tuchel ospita il Lille, che a sorpresa ha chiuso al primo posto un girone in cui figuravano Salisburgo, Siviglia e Wolfsburg. Pronostico più che mai favorevole ai londinesi in questo match d'andata.

Chelsea-Lille, indovina il risultato dell'ottavo di Champions

Il Chelsea in casa non fa sconti

Urna benevola quindi per il Chelsea, che ha chiuso alle spalle della Juventus il suo girone. In casa, però, il rendimento dei Blues è stato ottimo (e non solo in Champions League). Nella fase a gironi Lukaku e soci hanno battuto 4-0 Juve e Malmo, più lo Zenit per 1-0.

Il Lille invece ha perso solo contro il Salisburgo, finendo per concedere appena quattro gol totali (come il Chelsea). Solo Bayern e Real Madrid hanno fatto meglio con tre reti subite a testa.

Il Chelsea anche nell'ultimo periodo si sta confermando squadra solida, ha vinto in campionato contro il Crystal Palace per 1-0 confermandosi saldamente terza forza della Premier. Lille invece a metà classifica in Ligue 1 dove è stato protagonista di un deludente 0-0 all'ultima col Metz.

Pronostico dunque favorevole ai campioni d'Europa in carica, l'1 non dovrebbe tradire le attese con almeno due reti del Chelsea sul tabellone di Londra.