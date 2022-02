Benfica-Ajax, possibile show nella ripresa

L' Ajax si presenta al " da Luz " di Lisbona con un biglietto da visita niente male. I " Lancieri " si sono qualificati agli ottavi di Champions League grazie alle sei vittorie ottenute nella fase a gironi del torneo. Al Benfica , padrone di casa, invece sono bastati otto punti per passare come seconda del Gruppo E .

Fai ora i tuoi pronostici!

Il cammino delle due squadre

Riflettori puntati sui risultati fatti registrare dall'Ajax nel Gruppo C. Haller e compagni in trasferta hanno prima battuto lo Sporting (sempre a Lisbona) per 5-1, poi il Dortmund per 3-1 ed infine il Besiktas per 2-1. La squadra allenata da ten Hag ha realizzato ben 7 dei 10 gol segnati lontano dai lidi amici nel secondo tempo.

Nelle partite interne del Benfica invece il "No Goal" ha risposta sempre "presente" al novantesimo. Il club lusitano al "da Luz" ha fatto registrare due vittorie con Barcellona (3-0) e Dynamo Kiev (2-0) e una sconfitta con il Bayern (4-0). Le "Aquile" in queste tre sfide non hanno mai subito gol nel primo tempo.

Visto che da quest'anno le reti in trasferta non valgono più "doppio" è possibile che le due squadre si studino nei primi 45 minuti prima di sferrare il colpo "decisivo" nella ripresa. L'opzione "Tempo con più gol: 2" è da prendere in seria considerazione. Interessante poi la "combo" che lega l'Under 1,5 primo tempo all'Over 0,5 secondo tempo. I meno audaci possono provare il Multigol 1-2 dopo l'intervallo.