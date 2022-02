Atletico Madrid-Man Utd, un segno… non c’è!

Atletico Madrid secondo, staccatissimo dietro al Liverpool che ha chiuso a punteggio pieno il gruppo B della Champions , alle prese con il Manchester Utd che, al contrario, ha vinto il gruppo F della fase a gironi con una lunghezza di vantaggio sul Villarreal . Il sorteggio che ha dato il via alla fase ad eliminazione diretta della massima competizione continentale li ha accoppiati in questo ottavo di finale dove può succedere davvero di tutto. Per la cronaca l’unico elemento in comune tra le due formazioni sono le reti subìte nella fase a gironi: otto per gli spagnoli e otto per gli inglesi a fronte di soli sette gol realizzati dai “ Colchoneros ” e di undici invece messi a segno dai “ Red Devils ”.

Indovina il risultato esatto di Atletico Madrid-Manchester United!

Niente “1” al Wanda Metropolitano

Un’occhiata veloce al cammino fin qui percorso da Atletico Madrid e Manchester Utd permette di notare immediatamente come il segno “1” reciti un ruolo di primo piano in questa sfida. Sia a metà gara che al novantesimo. Cristiano Ronaldo e compagni, infatti, nelle sei gare della fase a gironi non lo hanno mai fatto registrare al termine della prima frazione di gioco mentre l’undici di Simeone non lo ha mai fatto vedere al termine dei suoi sei incontri. La cosa più significativa, però, è che il segno “1”, allo stadio Wanda Metropolitano, finora in questa edizione della Champions League ancora non è mai uscito né al 45’ né al 90’. Il che significa che l’Atletico Madrid non è mai andato al riposo in vantaggio davanti ai propri tifosi e, ancora di più, non ha ancora mai vinto nel suo stadio (un pareggio all’esordio contro il Porto e due ko con Liverpool prima e Milan dopo).