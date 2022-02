Pronostico Napoli-Barcellona, il Goal sulla carta è probabile

Napoli-Barcellona vale un posto negli ottavi di Europa League. L'1-1 del Camp Nou, con l'abolizione della regola dei gol in trasferta, non avvantaggia nessuno in vista del retour match in programma giovedì (ore 21) al Maradona. Pronostico quindi in bilico in chiave qualificazione.

Il Napoli sfida il Barcellona, fai il tuo pronostico

Napoli, l'Under 2,5 è la nuova tendenza

La spinta del Maradona e il recupero di pedine importanti in primis Lorenzo Insigne sono armi da utilizzare nell'assalto ad una squadra, quella spagnola, che non perde sì dall'8 dicembre (0-3 in Champions col Bayern) ma da lì in poi ha anche tenuto la porta inviolata, in gare ufficiali, solo contro Maiorca e Alaves.

Il Napoli riparte dal gol del devastante Osimhen contro il Cagliari, terzo pareggio per 1-1 di fila per gli uomini di Spalletti che in dieci delle ultime dodici partite disputate hanno collezionato l'Under 2,5.

Il Barcellona visto col Valencia nel primo tempo è forse la miglior versione della stagione. La difesa del Napoli però ha dimostrato in più occasioni di poter reggere l'onda d'urto avversaria.

Nella scelta del pronostico di Napoli-Barcellona è difficile prescindere dall'esito Goal, cioè entrambe le squadre a segno.