Un vero pioniere del settore, vi presentiamo il "Superquota"

Un nuovo eccellente tipster entra a far parte della nostra squadra di professionisti. Il coraggio è certamente la caratteristica che lo descrive meglio. Si definisce " un appassionato ed intenditore dello sport più bello del mondo: il calcio". La sua mission, oltre al divertimento, presuppone un focus sul gioco responsabile , per garantire ai suoi followers un’esperienza di gioco commisurata alle disponibilità di ogni giocatore.

- Ciao, raccontaci come inizia la tua esperienza nel mondo del betting

Ciao a tutti. La mia storia di passione per il calcio inizia fin da piccolo. Volevo fortemente che facesse in qualche modo parte della mia vita. Oggi rappresenta oltre che la mia passione più grande anche il mio lavoro (sono anche Osservatore Sportivo).

Sono stato un pioniere dei Pronostici Sportivi online, iniziando nel 2010. Ho ottenuto vari primati grazie alla mia competenza e perché no, anche a un po’ di fortuna. Ho ideato e gestito vari personaggi illustri come I Pronostici del Mister, Gambler, e altri che nel corso degli anni, mi hanno permesso di crescere numericamente ed umanamente.

- Quali sono gli aspetti che più ti rappresentano come tipster?

Per quanto riguarda la mia preparazione sono specializzato esclusivamente sul Calcio, e come si può intuire dal mio nome d’arte, mi piace prendermi rischi per quote di valore: se devo perdere, preferisco farlo con coraggio. Piuttosto non gioco. Prendo in considerazione tutto ciò che può darmi una resa migliore: Risultati Esatti, Marcatori (audaci e non scontati) e a volte entrambi contemporaneamente. Sono del parere che si possano giocare sia Singole che Multiple, ma senza esagerare con il numero di eventi (massimo 4 o 5). Preferisco giocare meno partite a quota medio alta, piuttosto che molte a quota medio bassa.

- Cosa vuoi comunicare a tutte le persone che ti seguono?

A livello di comunicazione, è sempre stato per me di primaria importanza porre l'accento sul Gioco Responsabile. Essere seguito da migliaia di persone che si fida delle tue idee e intuizioni, è sicuramente un orgoglio, ma al tempo stesso anche una responsabilità. Per vivere il gioco serenamente, è fondamentale capire che si perde e si vince; che non esistono certezze e per questo l'esborso deve sempre essere commisurato alle proprie disponibilità.

Non amo essere definito "Tipster" o "Professionista" ma semplicemente un appassionato ed intenditore dello Sport più bello del mondo che condivide le sue idee con coloro che hanno la sua stessa passione: quella per il Calcio.

- Dove possiamo seguirti?

I miei Canali Principali sono Instagram (@Il_Superquota) e Telegram (Il Superquota)

https://www.instagram.com/il_superquota/?utm_medium=copy_link

https://t.me/ilsuperquota

Salutiamo Il Superquota, certi che sarà un ottimo consigliere per tutti quei giocatori, che hanno grandi ambizioni, ma soprattutto, una vera e ardente passione per il calcio!