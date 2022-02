Modena-Pescara, intriga l'esito Goal

Da alcune settimane a questa parte il girone B di Serie C regala posticipi ad alta quota. La regola non viene smentita: lunedì sera, al Braglia , il Modena ospita un Pescara che ha le radici ben salde in zona playoff .

Modena favorito sul Pescara

I numeri dicono che il Modena, insieme alla Reggiana, sta facendo un campionato a parte: in questa elite si gioca per la promozione diretta. I Canarini hanno vinto 21 partite su 28 segnando 50 gol in 28 partite. Al Braglia la squadra di Attilio Tesser ha perso solo contro l'Entella, a settembre, mettendo insieme poi 10 vittorie e 2 pareggi. Impressionante.

Il Pescara sa di dover disputare una prova perfetta, cercando di mettere in difficoltà il Modena come all'andata quando gli abruzzesi, pur perdendo 2-1, non hanno certo steso il tappeto rosso all'Adriatico. Le ultime quattro partite del Delfino hanno regalato l'Under 2,5, nell'occasione però l'esito che intriga di più è il Goal con un risultato esatto, magari, di 2-1.