West Brom-Swansea, padroni di casa favoriti

Championship, fai i tuoi pronostici e vinci!

Pronostico West Brom-Swansea

In classifica West Bromwich e Swansea sono rispettivamente al tredicesimo e al diciassettesimo posto anche se, specie gli ospiti, hanno diverse gare da recuperare.

Male, malissimo il WBA che ha raccolto un solo punto e segnato un solo gol nelle ultime sei giornate di campionato. Rendimento praticamente in fotocopia per lo Swansea in trasferta: due punti nelle ultime sei partite esterne e appena due reti realizzate.

Per le quote, però, l'Albion parte decisamente favorito in questo posticipo. Il pronostico? Combo 1X più Over 1,5.