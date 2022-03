Copa Libertadores, il Barcelona Sporting Club può passare il turno

Fai ora i tuoi pronostici!

Attacco contro difesa

Osservando gli ultimi quattro risultati fatti registrare dal Barcelona in trasferta si nota subito una cosa: i "Toreri" non solo non hanno mai perso ma hanno anche subito soltanto due gol. L'undici peruviano invece in casa è reduce da un doppio 3-0 inflitto prima all'Universidad San Martín e poi al Cesar Vallejo. Possibile il Multigol Casa 1-2 al triplice fischio dell'arbitro.