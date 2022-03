Entella-Carrarese, può starci il segno 1

Serie C, fai i tuoi pronostici

Ostacolo Di Natale per la Virtus

Match da vincere per i liguri dopo due battute d'arresto in trasferta, al contrario gli uomini allenati da Di Natale sono in un buon momento: due vittorie di fila. Altrettanto vero però che i toscani fuori casa non sono soliti andare oltre il pareggio: prima di perdere 0-3 a Pistoia ne avevano collezionati sette di fila!

Il pronostico sorride dunque alla Virtus, può starci l'1 al 90'. Le statistiche degli ospiti suggeriscono, in seconda battuta, l'Under 2,5.