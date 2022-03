Sheffield Utd-Middlesbrough si preannuncia equilibrata

Indovina il risultato esatto di Sheffield Utd-Middlesbrough e vinci!

Parola ai precedenti

Le due squadre sono scese in campo soltanto pochi giorni fa, l'undici allenato da Paul Heckingbottom è reduce dal pareggio interno contro il Nottingham (1-1) mentre i "Leoni" hanno battuto per 2-1 il Luton. Difficile sbilanciarsi in una partita del genere, dando uno sguardo agli ultimi cinque precedenti però si nota subito come il No Goal abbia risposto presenti in ben quattro occasioni mentre l'Under 2,5 è uscito "solo" tre volte. Dopo il 2-0 in favore del Middlesbrough del 28 settembre scorso la partita potrebbe concedere nuovamente poche emozioni. Occhio al segno 2 che con gli "Smoggies" in campo non si vede da 9 giornate consecutive.