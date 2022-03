Pronostico Liverpool-Inter, nerazzurri con 5 No Goal di fila alle spalle

Liverpool-Inter, fai il tuo pronostico

Cinque No Goal di fila per i nerazzurri

Se ci si limita solo alle ultime dieci partite, il Liverpool ha vinto 9 volte e pareggiato una (al 90’), portando a casa ai rigori la coppa di lega inglese a spese del Chelsea. E proprio il Chelsea è stata l’ultima formazione capace di segnare due reti ai Reds, il 2 gennaio in Premier League (2-2). Due reti che, senza subirne, servirebbero tanto all’Inter per pareggiare lo 0-2 dell’andata al Meazza.

Forte davanti ma ricca di risorse anche dietro, che questo Liverpool sia uno squadrone è risaputo. L’Inter porta in dote ad Anfield ben 5 No Goal di fila, a prescindere o meno dal buon esito dell’impresa Simone Inzaghi vorrà fare bella figura davanti a Klopp.

Per le quote il Goal in controtendenza ci può stare, senza voler forzare troppo la mano occhio al Multigol 2-4 ovvero da due a quattro reti totali al 90’.