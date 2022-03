Pronostici Champions 8 marzo, Bayern-Salisburgo

Champions League , ritorno degli ottavi di finale . Martedì 8 marzo all'Allianz Arena (ore 21) si gioca il secondo atto in Germania tra Bayern Monaco e Salisburgo , qualificazione in bilico dopo l' 1-1 dell'andata sancito dai gol di Adamu e Coman.

Champions League, indovina il risultato di Bayern Monaco-Salisburgo

Il Salisburgo ha già affrontato una tedesca in Champions

Non è il solito Bayern Monaco quello che si sta vedendo all'opera negli ultimi tempi. Attacco meno devastante del solito, come dimostra il recente 1-1 in Bundesliga col Leverkusen, e difesa che scricchiola se si pensa che circa un mese fa i bavaresi sono crollati in casa del modesto Bochum: 2-4.

Il Salisburgo, secondo alle spalle del Lille nella fase a gironi, ha confermato la sua media gol subiti che è di uno a partita in sette gare europee stagionali. Curiosità, gli austriaci, primi per distacco nel loro campionato, hanno già affrontato una squadra tedesca in questa edizione: ko per 2-1 in Germania contro il Wolfsburg.

Retour match con pronostico ovviamente favorevole a Lewandowski e compagni, la quota popolare assegnata al segno 1 rende necessaria la ricerca di altro. Nel match d'andata l'assedio bavarese alla porta austriaca ha prodotto ben 10 calci d'angolo. Nell'occasione, si può provare l'opzione "Over 7,5 Corner Squadra Casa".