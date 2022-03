Porto-Lione, ok la "combo" 1X più Over 1,5

Fai ora i tuoi pronostici!

"Dragoni" favoriti ma...

La sfida in programma allo stadio do Dragão si preannuncia molto equilibrata ma vede l'undici allenato da Sergio Conceicao partire leggermente con i favori del pronostico. Il Porto quest'anno in casa ha perso solamente due volte, entrambe in Champions League contro il Liverpool e l'Atletico Madrid. I "Dragoni" dopo aver alzato "bandiera bianca" contro i "Colchoneros" (1-3) hanno poi fatto registrare, tra campionato e coppe, sette vittorie e due pareggi.

Andamento altalenante per il Lione in trasferta. L'Olympique prima di vincere per 4-1 contro il Lorient era riuscito a conquistare solamente un punto nelle precedenti due trasferte (1-1 con il Lens e sconfitta per 2-0 a Monaco). Porto dunque favorito ma non si possono escludere sorprese, Taremi e compagni hanno sempre subito almeno un gol nelle precedenti sei partite disputate davanti al proprio pubblico. Al triplice fischio dell'arbitro intriga la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Over 1,5.