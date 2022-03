Manchester City-Sporting, “Altro” all’andata e altro al ritorno

Indovina il risultato esatto di Manchester City-Sporting e vinci!

Salgono le quotazioni per un risultato mai visto

L’abitudine del Manchester City a realizzare tante reti in un match fa sì che De Bruyne e compagni siano tra quelli che più spesso regalano, come “Risultato esatto”, l’esito “Altro”. In campionato questo è già avvenuto in quattro occasioni mentre nella fase a gironi di questa Champions i “Citizens” hanno battuto 6-3 il Lipsia all’esordio e 5-1 il Club Brugge alla terza esibizione. Nel match con lo Sporting il City parte con i favori del pronostico e il dubbio, a questo punto, è soltanto uno: dopo l’esito “Altro” dell’andata potrebbe esserci un altro esito (come “Risultato esatto”) al ritorno? Non avendo necessità di vincere salgono le quotazioni per un 2-0 o un 3-0 che in questa Champions, finora, la formazione di Manchester ancora non ha regalato.