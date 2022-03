Siviglia-West Ham si preannuncia equilibrata

In Europa League oltre al Betis e al Barcellona c'è anche un'altra squadra spagnola. Il Siviglia , vincitrice di quattro delle ultime otto edizioni del torneo, dopo aver eliminato la Dinamo Zagabria (vittoria per 3-1 all'andata, sconfitta per 1-0 al ritorno) è pronta a sfidare il West Ham .

Gli andalusi partono favoriti

La partita in programma al "Ramón Sánchez Pizjuán" si preannuncia molto equilibrata. Gli spagnoli sulla carta partono senza dubbio con i favori del pronostico ma occhio a non sottovalutare gli "Hammers" che sia in campionato che in Europa League hanno dimostrato di saper dare del filo da torcere a diverse squadre.

Il Siviglia in casa non perde dal 2 novembre scorso (1-2 contro il Lille in Champions League), da quel giorno in poi gli andalusi davanti al pubblico amico hanno fatto registrare sette successi e tre pareggi conditi con 18 gol segnati e 8 subiti. In queste dieci gare la seconda potenza del campionato spagnolo non si è sbilanciata più di tanto in materia di Goal/No Goal, sei sono le sfide terminate con almeno una rete per parte e quattro quelle concluse con al massimo una squadra a segno (mai 0-0).

Il West Ham è sesto in Premier League ma non ha mai vinto nelle precedenti cinque trasferte disputate. Può starci il segno 1 ma per correre meno rischi si può provare l'accoppiata 1X più Under 3,5.