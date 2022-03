Pronostico Vitesse-Roma, olandesi abbonati all'Over 1,5

La Roma sfida il Vitesse, fai il tuo pronostico

Vitesse poco incline al pareggio

La Roma riparte dalle due vittorie senza gol al passivo contro Spezia e Atalanta. L’esame di olandese va affrontato con la massima attenzione per portare in dote all’Olimpico un risultato positivo.

Il Vitesse nel playoff di Conference ha eliminato il Rapid Vienna rimediando all’1-2 dell’andata con un 2-0 interno. In Eredivisie l’undici di Arnhem è sesto insieme all’Utrecht, il suo bottino casalingo è di 5 vittorie, 2 pareggi e 5 ko in attesa di vedere come finirà l’incontro con lo Sparta Rotterdam (riprenderà dallo 0-1 a pochi minuti dal termine).

Risultati alla mano il Vitesse è squadra che gradisce poco il pareggio, l’ultimo risale a fine novembre in Eredivisie contro l’Az Alkmaar (0-0). Sfida con lo Sparta... a parte, nelle sue ultime nove gare ufficiali è sempre uscito l’Over 1,5. Roma imbattuta al Gelredome e almeno due reti in partita? In sintesi: combo “X2 più Over 1,5”.