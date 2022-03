Ajax favorito contro il Benfica

Alla " Johan Cruijff Arena " va in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League . La sfida d'andata tra Ajax e Benfica ha regalato spettacolo, il primo tempo è terminato con il punteggio di 2-1 in favore degli olandesi poi il gol di Yaremchuk entrato al 62' della ripresa ha fissato il risultato finale sul 2-2. Da quest'anno le reti in trasferta non valgono più "doppio" quindi in caso di un ulteriore pareggio al novantesimo si procederà con i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore.

Fai ora i tuoi pronostici!

Risultati a confronto

Riflettori puntati sui risultati fatti registrare dalle due squadre nella fase a gironi del torneo. Se l'Ajax è riuscito a conquistare 9 punti sia in casa che in trasferta non si può di certo dire la stessa cosa per quanto riguarda il Benfica. Le "Aquile" in trasferta non hanno mai vinto e dopo aver pareggiato contro la Dynamo Kiev (0-0) i portoghesi hanno prima alzato bandiera bianca sul campo del Bayern (5-2) e poi hanno fermato il Barcellona al Camp Nou sullo 0-0. Numeri da urlo invece per i "Lancieri" alla "Johan Cruijff Arena", al 2-0 inflitto al Besiktas hanno fatto seguito il 4-0 al Dortmund e il 4-2 allo Sporting Lisbona. In tutte e tre le gare l'Ajax ha sempre segnato almeno due gol quindi è lecito provare la "combo" che lega l'Over 1,5 Casa all'Under 2,5 Ospite. Visto il risultato della gara d'andata non si può escludere il Goal al triplice fischio dell'arbitro.