Juventus-Villarreal, ok la "combo" 1X più Under 3,5

Champions League , allo Stadium di Torino Juventus e Villarreal proveranno a conquistare il pass per i quarti di finale del torneo. Ad entrambe le squadre il pareggio non basterà, dopo l'1-1 dell'andata (in gol Vlahovic per i bianconeri al primo minuto di gioco e Parejo per gli spagnoli al 66') in caso di ulteriore parità al novantesimo si giocheranno prima i due tempi supplementari e poi verranno calciati i tanto temuti calci di rigore.

Fai ora i tuoi pronostici!

Allo Stadium di Torino non si passa

Quote alla mano la "Vecchia Signora" parte senza dubbio con i favori del pronostico. La squadra allenata da Massimiliano Allegri nelle maggior parte delle partite disputate in casa in questa stagione ha sempre messo in difficoltà i propri avversari. I bianconeri davanti al proprio pubblico grazie a una difesa di ferro (solo 9 gol subiti in campionato e 2 in Champions League) hanno fatto registrare tre vittorie su tre nella fase a gironi di questa competizione e otto successi su 14 in Serie A (tre pareggi e tre sconfitte nelle restanti sei gare).

Nella Liga spagnola invece il Villarreal sta trovando molte difficoltà a giocare in trasferta, nelle 13 sfide fin qui disputate è riuscito a totalizzare soltanto 14 punti frutto di sole tre vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte.

Allo Stadium la Juventus ha terminato tra campionato e Champions ben 14 match su 17 con al massimo due reti al novantesimo. Può starci la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Under 3,5 al triplice fischio dell'arbitro.