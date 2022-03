Leverkusen-Atalanta promette spettacolo

L' Atalanta in campionato è fuori dalla lotta Scudetto ma in Europa League ha tutte le carte in regola per superare il turno. Tra la " Dea " e i quarti di finale ci sono i 90 minuti (più gli eventuali extra time) di Leverkusen , si riparte dal 3-2 ottenuto da Muriel e compagni a Bergamo nella sfida d'andata.

Matematicamente parlando

Anche al "BayArena" la sfida si preannuncia spettacolare. Analizzando i risultati fatti registrare dal Leverkusen in casa e dall'Atalanta in trasferta in questa stagione si nota subito come entrambe le squadre vadano a segno con estrema facilità. Le "Aspirine" davanti al proprio pubblico in campionato viaggiano a una media di 2,53 gol segnati a partita mentre l'undici di Gasperini lontano dai lidi amici in Serie A ne ha realizzati ben 26 (1,85 ogni 90 minuti). Goal e Over 2,5 possono rispondere "presente" anche in questa occasione.