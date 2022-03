Conference League, Roma-Vitesse: quote e pronostico

Roma-Vitesse di Conference League, fai il tuo pronostico e vinci i premi!

I numeri del Vitesse in trasferta

Osservando le quote sembra un segno “1” scontato ma gli olandesi non sono degli sprovveduti. Da sottolineare come i gialloneri abbiano disputato, tra qualificazioni e torneo vero e proprio, sei trasferte in questa competizione senza… andare mai in bianco: ben 13 gol segnati in 6 gare esterne con un bilancio di 2 vittorie (Dundalk e Mura), due pareggi spettacolari (Anderlecht e Rennes) e 2 ko con un gol di scarto contro Tottenham e Rapid Vienna.

La Roma di recente sta facendo di necessità virtù, nelle ultime 10 gare ufficiali i giallorossi hanno perso solo contro l’Inter e imboccato la via dell’Under 2,5, uscito puntualmente da 4 gare a questa parte.

Quante reti segnerà la Roma all’Olimpico? Da 2 a 4 (Multigol Casa 2-4) vale una quota intorno all’1.65, l’opzione Multigol Casa 2-3 invece fa salire il moltiplicatore fino al raddoppio.