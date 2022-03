Cesena-Reggiana, aria di Under 2,5 al Manuzzi

Cesena-Reggiana, indovina il risultato del posticipo di Serie C

Reggiana, solo una vittoria nelle ultime cinque trasferte

Un big match in piena regola, oltre che un derby dall’importanza notevole per la classifica. La Reggiana le sta provando tutte per restare in scia del Modena capolista (ora a più sei dopo il 3-0 alla Vis Pesaro): queste due formazioni continuano a fare un campionato a parte.

Il Cesena, reduce dalla sconfitta per 1-0 a Pescara, torna tra le mura amiche del Manuzzi dove finora ha perso solo un match su sedici (poi nove trionfi e sei pareggi) contro, neanche a dirlo, il super Modena.

I granata in questo campionato non hanno rivali in fatto di punti ottenuti in casa ma per sopravanzare i Canarini occorre alzare il tiro in trasferta dove Radrezza e compagni hanno vinto solo una volta nelle ultime cinque partite giocate lontano dal Mapei.

In tema pronostico l’opzione Under 2,5 sembra probabile alla luce delle statistiche delle due squadre.

Del resto stiamo parlando di due delle migliori difese del girone B. Similitudini anche sul versante Goal/No Goal visto il comune feeling da parte di entrambe con il No Goal, centrato ben 21 volte dal Cesena contro le 19 della Reggiana. C’è “disaccordo”, invece, in fatto di esiti correlati al primo tempo.

La squadra allenata da Aimo Diana ha chiuso le ultime cinque partite esterne con un risultato di parità all’intervallo mentre i bianconeri di Viali nelle ultime cinque partite casalinghe hanno sempre “evitato” il segno X al riposo.