Pronostico Den Haag-Telstar, analisi e consigli

Den Haag-Telstar, fai il tuo pronostico!

Chi ha un obiettivo e chi no

Padroni di casa che segnano tantissimo, 61 gol, senza però capitalizzare a dovere un tale patrimonio. In classifica sarebbero quinti senza i sei punti di penalità ricevuti, quindi ancora più saldamente in zona playoff promozione.

Il Telstar è molto più giù, in sedicesima posizione, senza quindi obiettivi, neanche quello di salvarsi visto che in questo campionato non sono previste retrocessioni.

Gli ospiti non vincono fuori casa da ottobre e come detto non hanno necessità di fare punti. Il Den Haag, vittorioso già all'andata per 2-0, può quindi meritare fiducia in ottica pronostico.